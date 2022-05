Quinten Timber heeft bij FC Utrecht geen tijd voor ‘randzaken’

Het is zo’n beetje de enige zekerheid die de eredivisie biedt, een week voor het einde: Vitesse en FC Utrecht treffen elkaar in de eerste ronde van de play-offs. De top 5 is uit het zicht verdwenen, de achteruitkijkspiegel is ook leeg. En hoewel FC Utrecht op meer had gehoopt, geeft het ook rust en houvast. ,,We werken nu naar die play-offs toe en proberen in een zo goed mogelijke vorm te komen. Daar wil je pieken”, legde Quinten Timber zaterdagavond in Zwolle uit.