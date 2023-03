Ramon Hendriks na blessure terug bij FC Utrecht: ‘Ik wil gewoon belangrijk zijn, op welke positie dan ook’

Op zijn rechterknie herinnert een litteken aan zijn maanden van afwezigheid. Elke keer als Ramon Hendriks (21) naar beneden kijkt, ziet hij zich weer ploeteren in de gymzaal. Dan ervaart hij spontaan weer hoe zwaar het is, revalideren van een kruisbandblessure, ver weg van zijn ploeggenoten in de kleedkamer.