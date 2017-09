Record! Aniek Rooderkerken knalt op ligfiets naar ruim 120 km/u

Rooderkerken, die lid is van wielervereniging CS030 uit Utrecht, maakte voor de recordpoging deel uit van het World Human Power Team: een project van onder meer de TU Delft, de VU Amsterdam en de wielrensters Rooderkerken en Iris Slappendel.



,,We zijn blij met het resultaat," laat Rooderkerken weten in een reactie vanuit de VS. ,,Het weer werkte niet echt mee," vertelt ze over de afgelopen week waarin diverse internationale teams - ook mannen - streden om de records. ,,Veel runs werden afgekeurd vanwege de wind. Maar het is mooi dat we ondanks de mindere weersomstandigheden zo'n prestatie hebben gehaald."