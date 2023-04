Regen speelt clash Schalkwijk - SVF parten: ‘Dit is amateurvoetbal op zijn top: je speelt voor je dorp’

Het belooft een mooie middag te worden. De voorzitter van SVF is dan ook vol vertrouwen naar Schalkwijk gereden, zegt hij als hij zich meldt in het kleine bestuurskamertje. Dat de preses zich zo positief aan de tafel zetelt is niet zo vreemd: hij is niet vergeten dat de buren eerder deze competitie in Cothen zijn ploeg een beetje te kakken hebben gezet: 0-3 werd het.