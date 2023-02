Robert Meeuwsen wil voor derde keer naar Spelen: ‘Het voelt nog steeds niet als een sleur’

Michel Everaert, technisch directeur van de volleybalbond NeVoBo, wil met twee mannen- en twee vrouwenteams in het beachvolleybal naar de Olympische Spelen. En als ze daar toch zijn, dan is het grote doel onder de Eiffeltoren, waar het toernooi wordt afgewerkt, niets minder dan een medaille. Dat is uitdagend, want sinds de sport in 1996 op het olympische programma staat, won Nederland pas één keer eremetaal. In 2016 behaalden Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer een bronzen medaille.