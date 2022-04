Robert van der Weert, oud-prof FC Utrecht én Fortuna Sittard: ‘Maher kan de boel niet op sleeptouw nemen’

Wat vond je van het duel tussen twee clubs waarvoor jij gespeeld hebt?

,,Het was een draak van een wedstrijd. De eerste tien minuten speelde FC Utrecht vooruit, met veel druk op de bal. Na de snelle 1-0 zakten ze in en daar snap ik niets van. Je weet dat Fortuna een klap heeft gehad, ga er dan overheen. Maar het lijkt erop alsof sommige spelers dan denken: we hebben de wedstrijd onder controle, krijgen straks nog wel een paar kansen en trekken dan de overwinning over de streep. De tweede helft zakte de ploeg als een pudding in elkaar, de 1-1 vind ik daarom een terechte uitslag. Want ook Fortuna kon niet méér brengen.”