Robin Notenboom blijft FC De Bilt toch trouw: ‘Met deze keuze heb ik geen vrienden gemaakt’

Als vanouds stond Robin Notenboom gisteravond op het veld tijdens de eerste training van FC De Bilt. Zo logisch was dat niet, want de 30-jarige aanvaller kondigde in het voorjaar nog trots zijn terugkeer naar FC Driebergen aan. De rentree op het oude nest wordt voorlopig uitgesteld. ,,Ik vond het een romantisch idee om terug te keren bij FC Driebergen, maar nadat ik het bekend had gemaakt, hebben de jongens er alles aan gedaan om me hier te houden. Dat heeft me heel erg gevleid.”