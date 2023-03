Rowdy Janssen neemt met IJFC revanche op buurman VVIJ in derby: ‘Ik heb me wel even schuldig gevoeld’

Het was Ruben van Rooijen die de enige treffer maakte. Hij schoot vanaf randje zestien richting doel, leek duidelijk naast te schieten, maar via een VVIJ’er verdween de bal heel lullig in het net. Illustratief voor de kansarme wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende, maar hem toch kreeg. ,,Nu pak ik in de laatste minuut wel een bal, waar ik hem in de vorige wedstrijd ook had moeten pakken”, concludeert Janssen. ,,Ik ben vooral heel blij met de drie punten. Dit zijn toch de wedstrijden waar je het als voetballer voor doet.”