Ruben de Renner verovert na blessureleed plek onder lat: ‘Het vertrouwen van FC De Bilt is best fijn’

Stuivertje wisselen, zo zou je het kunnen noemen. Ruben de Renner kreeg vrijdag een telefoontje van keeperstrainer Shorty Ooft van FC De Bilt met de mededeling dat hij een dag later onder de lat zou staan in het duel met BOL. ,,Toen ik afgelopen zomer bij FC De Bilt ging spelen, kwam ik binnen met een blessure”, reconstrueert De Renner. ,,Dan begin je als tweede keeper. Tegen Zuidvogels keepte ik, omdat Rick van Steijn geblesseerd was. Tegen BOL is het de eerste keer dat ik niet keep, omdat Rick geblesseerd is.”