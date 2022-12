Ruben van Kouwen na scheiding met GVVV toch weer in beeld: ‘Ondanks alles een hartstikke mooie club’

De kans dat Ruben van Kouwen (21) na de winterstop weer ergens onder de lat staat, is volgens de doelman ‘vrij groot’. Zelfs GVVV is geen gesloten boek.

Eind oktober was Van Kouwen even helemaal klaar met het voetbal. De doelman verruilde Fortuna Sittard afgelopen zomer voor GVVV en ondanks dat de ploeg uit Veenendaal bovenaan stond in de derde divisie en hij daarin de minst gepasseerde keeper was, moest Van Kouwen onverwachts plaatsmaken voor Jan van Willige. De teleurstelling bij Van Kouwen was zo groot dat hij zijn contract bij GVVV inleverde.

De inwoner van Houten nam twee weken rust, waarna hij ging meetrainen met Delta Sports’95, waar zijn broer Tim hoofdtrainer Kevin Ligtermoet assisteert. ,,Ze wilden mij helpen fit te blijven en stiekem hoopten ze dat ik na de winterstop voor Delta wilde keepen. Het beviel ook hartstikke goed, maar al snel werd ik door allerlei andere clubs benaderd.”

Quote Ondanks alles vind ik GVVV nog steeds een hartstikke mooie club Ruben van Kouwen

Eén van die clubs was SteDoCo, poulegenoot van GVVV. ,,Daar train ik nu een aantal weken mee. Ik voel mij goed en het plezier is weer helemaal terug. Wat er bij GVVV is gebeurd, heb ik achter mij gelaten.”

Volledig scherm Ruben van Kouwen in actie voor GVVV © Pro Shots / Stefan Koops

Zelfs een terugkeer naar GVVV is niet uitgesloten. Want Van Kouwen bekent eerlijk dat er afgelopen weekend contact is geweest met de club, nadat zijn opvolger Van Willige tegen Barendrecht opzichtig blunderde en met een hamstringblessure werd gewisseld. ,,Natuurlijk heb ik gedacht: had mij maar laten staan. Maar ondanks alles vind ik GVVV nog steeds een hartstikke mooie club. Tot dat ene moment was ik ook goed met iedereen, dus wat mij betreft is GVVV geen gesloten boek.”

Van Kouwen verwacht na de winterstop weer bij een club in de tweede of derde divisie onder de lat te staan. ,,Die kans is vrij groot.”

