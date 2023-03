Sander van de Streek na bekerdreun tegen Spakenburg: ‘Twee dagen heel slecht van geslapen’

Bunnikside gaat vrijdag ‘in protest’ tijdens wedstrijd tegen Fortuna Sittard: ‘We staan simpelweg voor lul’

Wie vrijdagavond de wedstrijd FC Utrecht - Fortuna Sittard volgt zal in de eerste minuten een lege Bunnikside zien. De supporters van FC Utrecht houden in de eerste minuten van de wedstrijd een ‘vreedzaam protest’ in stadion Galgenwaard. Dit na de 1-4 nederlaag tegen Spakenburg eerder deze week.