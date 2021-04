Sari van Veenendaal keept ook komend seizoen in het shirt van PSV

Een op vijf werknemers zag in 2020 (vrijwel) niemand tijdens het werk: ‘Mensen raken geïsoleerd’

8:59 Ruim een op de vijf werkende mensen komt sinds de coronacrisis vrijwel nooit iemand tegen tijdens werktijd. Vooral werkenden in de financiële sector en in de bedrijfstak informatie en communicatie hebben op een gemiddelde werkdag weinig contact met anderen: vijf op de tien hebben hooguit één ontmoeting met een collega of klant per dag.