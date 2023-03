SCHC-hockeyster Laurien Leurink bedankt na 113 interlands voor Oranje: ‘Tijd voor volgende stap’

Supervrij­wil­li­ger Sydney (43) werd het land uitgezet, maar heeft nu goed nieuws: ‘Inreisver­bod van tafel’

Voetballen in het Wilhelminapark of sporten met bejaarden in de Rivierenwijk. Het leek voorgoed verleden tijd voor Sydney Sinkamba (43), toen hij vorig jaar zomer het land werd uitgezet. De sportieve vrijwilliger mocht twee jaar lang niet naar Europa reizen. Maar nu heeft hij weer hoop: de rechter veegt het inreisverbod van tafel.