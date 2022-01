Serieuze buitenlandse interesse voor Bart Ramselaar: ‘Mijn allergrootste droom is Spanje’

Mae­da-loos FC Utrecht snakt tegen Sparta naar eerste zege sinds 28 november

FC Utrecht won op 28 november voor het laatst een wedstrijd en dus is de uitwedstrijd tegen Sparta zondag van wezenlijk belang, om de zeer matige reeks niet pas in februari te kunnen doorbreken. René Hake baalt van de zware blessure van Naoki Maeda, maar beschikt verder wel over een nagenoeg fitte selectie.

21 januari