Shanon Carmelia hoort snel over Hercules-plannen: ‘Je kunt wel ruzie zoeken, maar werkt alleen tegen je’

Shanon Carmelia is geen type om met deuren te smijten, de confrontatie met zijn coach te zoeken of een ploeggenoot op de training uit frustratie eens een flinke schop te geven. De vleugelverdediger bekende na de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen TOGB (twee goals van Tim Pieters en één van Tim Waterink) dat de afgelopen maanden, waarin hij reserve was, voor hem best moeilijk waren.