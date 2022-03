Silberbauer moet energie, mentaliteit én kennis van data meenemen naar FC Utrecht

Met Michael Silberbauer keerde er vorige week wat Utrechtse voetbalhistorie terug in de Domstad. De voormalig Deens international speelde van 2008 tot 2011 liefst 113 wedstrijden bij FC Utrecht. Zijn komst leverde destijds, als speler van redelijk ver in de twintig, her en der vraagtekens op. Later groeide hij uit tot zeer gewaardeerde kracht, winnaar van de Di Tomasso-trofee ook.