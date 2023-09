Sinds de terugkeer van Nizam Qazi timmert Hercules weer aan de weg: ‘Profiteren van expats in Utrecht’

In 1883, precies 140 jaar geleden, behoorde Hercules tot de oprichters van de Nederlandse cricketbond. Maar dat bleef lang haar belangrijkste wapenfeit. Twintig jaar later was de cricketafdeling van de Utrechters alweer ter ziele. Totdat in 1912 het cricket bij de Utrechters nieuw leven werd ingeblazen, al bleef de animo voor de sport lange tijd laag. Hercules kwam wel diverse keren op het hoogste niveau uit, maar speelde daarop altijd een marginale rol. Zo werd in tegenstelling tot stadgenoot Kampong (drie) een landstitel nooit behaald.