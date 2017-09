'Situatie bij Elinkwijk gaat me aan het hart'

Wat Van den Ham wel pijn doet, is de afbrokkeling van het voetbalinstituut Elinkwijk. Hij voetbalde er, jaren later keerde hij als trainer terug aan het Theo Thijssenplein. ,,Elinkwijk is met al zijn successen in een wijk gekomen - buiten hun schuld - waar veel allochtonen wonen die geen affiniteit met de vereniging hebben. Ontzettend jammer wat daar gebeurt met een club die zo’n status had. Ze spelen nu op een niveau (de tweede klasse red.) dat vroeger niemand voor mogelijk had gehouden. Door allerlei oorzaken zijn ze daar terechtgekomen. Dat gaat me aan mijn hart.”



Kijkend vanaf de zijlijn constateert Van den Ham sowieso dat de dominantie van de regionale amateurclubs is verwaterd. ,,In Nieuwegein, Zeist en Breukelen zaten ooit toonaangevende verenigingen. De vraag is of dat ooit nog terugkomt. Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Als ik naar Hercules kijk, zeg ik: chapeau. Ik snap best dat het een financiële kwestie is, maar ze mogen daar nog wel de accommodatie aanpassen. Het is goed voor zo’n club als ze in de beker op televisie komen, maar als ik dan lees dat de lichtinstallatie niet aan de eisen voldoet, denk ik: maak daar een keuze in. Ik kan alleen niet in de portemonnee van Hercules kijken.”