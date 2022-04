Sleeping giant JSV Nieuwegein in een vrije val, degradatie dreigt: ‘Vervelend dat de club zo wegzakt’

En weer was Björn van der Horst belangrijk. Op zaterdag 7 juni 2014 schoot hij JSV op gelijke hoogte (1-1) met Woudenberg, een week nadat de heenwedstrijd van de play-offs om promotie naar de eerste klasse ook in 1-1 was geëindigd, eveneens dankzij een trefzekere Van der Horst. En dus werd er verlengd op sportpark De Grift in Woudenberg. Daarin trok JSV aan het langste eind (1-3), waardoor de Nieuwegeinse club voor het eerst in de clubhistorie naar de eerste klasse promoveerde.