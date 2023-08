Smetje op verjaardag van Pim ten Have bij rentree GVVV in tweede divisie: ‘Maar het gaat om plezier’

Er telt voor Pim ten Have maar één ding en dat is weer gelukkig worden in het voetbal. Daarin was de kersverse verdediger van GVVV tot aan zijn krampaanval een kwartier voor tijd aardig naar op weg. Toeval of niet, maar na zijn gedwongen wisselbeurt viel de onder hem georkestreerde defensie in elkaar. Twee flaters kostten de Veenendaalse club in de laatste minuut een zekere lijkende overwinning bij de rentree in de Betnation divisie.