Soap bij FC De Bilt: ‘Als trainer en mens ben ik tot op het bot gekrenkt en regelrecht vernederd’

Pas gisterochtend om kwart voor twaalf besloot Vink, na contact met bestuurslid Guido Klomp, om toch koers te zetten naar De Bilt. Eigenlijk was de coach niet van plan om te komen, maar Vink kreeg van Klomp te horen dat hij zowel in goede als slechte tijden coach is van FC De Bilt. Dus stapte de trainer in zijn auto en zag hij zijn ploeg na 48 hectische uren drie belangrijke punten pakken tegen FC Breukelen.