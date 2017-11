Spannende derby tussen Hercules en De Meern eindigt onbeslist

In de eerste helft toonden beide ploegen zich voetballend gelijkwaardig. De eerste echte kans was voor De Meern, maar het schot van Kesly den Haag werd onschadelijk gemaakt door Hercules-doelman Fons Mulder. Hercules kwam een paar keer gevaarlijk door via de vleugels, maar tot grote kansen leidde dat niet. Een vrije trap van Jeffrey Vlug van Hercules ging net naast. De Meern was daarentegen ook heel dreigend via de counter, waarbij vooral Den Haag een handenbindertje was voor de Hercules-defensie. Daarom was 0-0 halverwege een terechte tussenstand.