Sterkenburg baalt na verlies tegen oude club Jonathan: ‘Waarom ik weg ben? Er zijn dingen gebeurd’

De boomlange centrale verdediger van de paars-witte formatie van trainer Richard van Schuppen baalde zichtbaar. Van berusting in de nederlaag was duidelijk nog geen sprake. ,,Zo’n uitslag in een derby doet altijd pijn. We hadden veel vertrouwen in deze wedstrijd, maar vanaf minuut twintig speelden we een verloren wedstrijd”, analyseert Sterkenburg, die met zijn elftal toen al tegen een 0-3 achterstand aankeek.