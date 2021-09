Stuur 3 centimeter te lang: Mohamed Rayes finisht laatste op WK op ‘gewone’ fiets na afkeuring tijdritfiets

De tijdrit voor beloften op het WK wielrennen (U23) in België is vanmorgen voor Mohamed Rayes (21) in een drama geëindigd. De Utrechter die namens Syrië deelnam aan de mondiale titelstrijd tegen de klok, finishte op de laatste plaats.