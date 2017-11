SVL jaagt op zege, Vriendenschaar en Nieuw Utrecht willen plek bij top-5

SVL, competitie

In het thuisduel met Woudenberg (14.30 uur) moet SVL de weg naar boven zien in te slaan. Trainer Dennis Koorn kan niet beschikken over doelman Geert-Willem Merkens, Rik van Leeuwen en Wouter van Hoof (geblesseerd). Koorn verwacht Selcuk Albayrak en Walter Cremers weer terug.

Everstein, competitie

OSM'75, competitie

FC Breukelen, beker

Benschop, beker

Vriendenschaar, competitie

Bij winst op Nieuw Utrecht (14.00 uur) vindt Vriendenschaar aansluiting met de subtop in de tweede klasse. Trainer Harry Buur moet het op eigen veld wel stellen zonder Bauke Bakker (één wedstrijd geschorst), Farid Bouzbib is een twijfelgeval bij de Culemborgse tweedeklasser.

Nieuw Utrecht, competitie

Zegeviert Nieuw Utrecht zondag bij Vriendenschaar, dan staat de ploeg van Rob Hilbers bij de top-4. De coach moet het stellen zonder de geblesseerde middenvelder Majid Himi. Mourad Soner is het hele seizoen al afwezig. ,,We zijn nog geen topploeg, maar zitten daar wel goed onder.”

Saestum, competitie

Het Zeister Saestum kan met een complete selectie toeleven naar de inhaalwedstrijd met Nederhorst, die zondag in Zeist wordt gespeeld (14.00 uur). Saestum-trainer Maykel Tak: ,,We zijn goed in vorm, maar dat is Nederhorst ook. Ik verwacht een heel mooie wedstrijd zondag.’’