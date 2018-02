Switters wint tweede wedstrijd Voorjaarscompetitie

Vanmorgen koersten de Sportklasse en de vrouwen. Roland Blommenstein uit Utrecht was de winnaar in de Sportklasse.

Ook de tweede wedstrijd in de Voorjaarscompetitie vond plaats op het wielercircuit van de Nedereindseberg in Utrecht. De reeks wielercriteriums vervolgt komende zondag op het circuit van Sportpark Zielhorst in Amersfoort. Daarna wordt nog in Veenendaal en Tiel gereden. De slotwedstrijd is op zondag 25 maart.