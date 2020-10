Sylla en Oelschlägel debuteren bij FC Utrecht met gelijkspel tegen PEC

Sylla werd afgelopen transferzomer met veel tromgeroffel naar de Domstad gehaald. De 20-jarige Fransman geldt als een grote belofte in eigen land, waar hij voor AS Monaco speelde. Wel trachtte FC Utrecht bij diens komst er snel bij te zeggen dat Sylla rustig gebracht moet worden. Tot frustratie van FC Utrecht-fans, die zien dat hun club nog maar moeilijk scoort in de eredivisie en dat behalve Sylla ook Adrián Dalmau niet topfit is.



Bemoedigend was het dus dat Sylla vandaag zijn eerste 45 minuten speelde. Direct viel hij op met zijn snelheid, balvastheid en loopacties. Na twee minuten verraste hij de schutterende PEC-defensie al door de bal te ontfutselen en direct daarna Ody Velanas voor een leeg doel te zetten: 0-1. Sander van de Streek verdubbelde die voorsprong al na tien minuten met een van richting veranderd schot. Aan de andere kant kende doelman Eric Oelschlägel (25), die deze week transfervrij tekende bij FC Utrecht, een prima debuut. Al was hij kansloos op het prachtige afstandsschot van Sai van Wermeskerken na een halfuur spelen. Van de Streek maakte vlak voor rust de 1-3 met een strakke volley.