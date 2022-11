Talent Fenna Cavelaars verrast over basisplek bij Dalto: ‘Ik hoor dat ik veel zelfvertrouwen uitstraal’

Fenna Cavelaars is de eerste die het ruiterlijk toegeeft. Ze is een laatbloeier. Altijd al geweest. Ook in haar jeugd was ze nooit haantje de voorste. In de A1 van Dalto stond ze altijd in de korfzone, totdat ze bedacht dat ze daar niet tot in lengte van jaren wilde bivakkeren. Daarna ging het snel met de derdejaars studente bedrijfskunde. ,,Ik ben volwassener geworden”, zegt ze kort na het gewonnen oefenduel met DeetosSnel. ,,Ik hoor van mensen dat ik veel zelfvertrouwen uitstraal, soms zelfs eigenzinnigheid.”