Tariq Dilrosun zag na komst naar GVVV zijn leven veranderen en is optimistisch: ‘Wij worden kampioen’

Het had niet veel gescheeld of Tariq Dilrosun had zaterdag niet namens GVVV maar namens SteDoCo op het veld gestaan. Vorig jaar verhuisd van Rotterdam naar Utrecht voor de liefde en zonder contract op amateurbasis uitkomend voor Sparta Rotterdam bleek qua vervoer en kosten geen haalbare kaart. SteDoCo toonde interesse, maar net op de dag van de eerste training in Hoornaar had Dilrosun ook zijn eerste proeftraining met GVVV gepland, de club die hij kende van zijn wedstrijden voor Jong Sparta.