Teleurstellend gelijkspel voor koploper GVVV

Vooral Justin Spies zal zich halverwege het duel zich achter zijn oren hebben gekrabd, De middenvelder ondernam drie doelpogingen, maar werkte de bal steeds naast de goal. Ook Byron Burgering (kopte over) en Quincy Veenhof (op de vuisten van Johan Jansen) kregen de bal er niet in. De bezoekers werden alleen gevaarlijk uit hoekschoppen, maar wisten het doel eveneens niet te vinden.

Sillé

In de tweede helft kwam het Veenendaalse gevaar vooral van Genrich Sillé. De aanvaller die zaterdag in de derby tegen DOVO zijn ploeg de weg wees, vond nu telkens de oud-goalie van GVVV op zijn weg. Gaandeweg zakte het duel naar een bedenkelijk niveau, al bleef de ploeg van Gery Vink op jacht naar de zege gaan. Die kwam er niet, maar de blauwen liepen wel een punt uit op buurman DOVO, dat morgen pas in actie komt.