Ter Avest maakt zich op voor rentree in de eredivisie bij FC Utrecht

Ter Avest komt uit de jeugdopleiding van FC Twente en hij speelde jaren in het eerste elftal van die club, waarvoor hij op zeventienjarige leeftijd debuteerde. In de zomer van 2018 koos hij, na de degradatie van FC Twente, voor een buitenlands avontuur bij Udinese. Daar tekende hij voor vier jaar. Zijn contract in Italië loopt komende zomer af.

Bij Udinese kwam Ter Avest tot 42 officiële duels, waarin hij één assist afleverde. In zijn tijd in Udine schommelde de in Wierden geboren verdediger vooral tussen het basiselftal en de bank. Dit seizoen raakte Ter Avest na de eerste vier competitieduels zijn basisplek kwijt. FC Utrecht-trainer René Hake en Ter Avest kennen elkaar nog van hun tijd bij FC Twente. Ter Avest is een rechtervleugelverdediger en dat maakt hem interessant voor FC Utrecht, dat Sean Klaiber afgelopen zomer naar Ajax zag vertrekken. Mark van der Maarel is nu de eerste optie als rechtsback; zijn back-up Giovanni Troupée vertrekt waarschijnlijk deze maand nog. Daarbij is Ter Avest multi-inzetbaar en kan hij ook als centrale verdediger of rechtermiddenvelder spelen.