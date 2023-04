Tim Nap mist met DOS Westbroek promotie na spektakelstuk: ‘Teleurstelling maakt plaats voor trots’

Tien jaar geleden hobbelde DOS Westbroek anoniem door de spelonken van de derde klasse. In een straal van vijftien kilometer zetten Tweemaal Zes en OVVO de toon in de hoofdklasse en Korfbal League. Tim Nap was negentien, ging regelmatig kijken en kon alleen maar fantaseren hoe het zou zijn om op dat niveau te acteren. Zaterdag geschiedde bijna het wonder van Pijnacker. Met Nap, inmiddels 29, in de basis kwam DOS Westbroek twee treffers tekort voor promotie naar de Korfbal League 2.