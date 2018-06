Toptalent Boussaid voor drie jaar naar FC Utrecht

Door Tim Reedijk



Boussaid komt over van Lierse SK, dat failliet ging waardoor alle spelers transfervrij waren. ,,Deze drie spelers hadden we op de radar", aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam, wijzend op het eveneens aantrekken van Yassin Nasser en Mehdi Lehaire (beiden 18). Zij sluiten aan bij FC Utrecht onder 19 jaar. De club hield spelers van Lierse nadrukkelijk in de gaten sinds het bekend werd dat die club vocht om te overleven. In overleg met scout Stefaan Tanghe, oud-speler van de FC, werden deze drie spelers prioriteit.



Boussaid debuteerde afgelopen seizoen op het tweede niveau in België. Hij verraste met de frivoliteit en de techniek die hij in veertien wedstrijden voor Lierse etaleerde. De Belg, met Marokkaanse roots, speelde ook jeugdinterlands voor België en speelde zich in de kijker van grote clubs. Maar Boussaid koos voor het perspectief dat die clubs hem niet direct konden geven en FC Utrecht wel.