Topvolleybalster Robin de Kruijf na Champions League-winst even terug in Schalkwijk: ‘Ik ben toe aan tijd voor mezelf’

Robin de Kruijf is blij dat ze weer even terug is in de plaats waar ze opgroeide. Nadat ze op 1 mei met haar Italiaanse club de Champions League wist te winnen, door in een zinderend duel Vakifbank met 3-2 te verslaan, is ze drie dagen later alweer in haar vertrouwde omgeving in Schalkwijk. ,,Mijn hoofd was een beetje gaar na het duel van vorige week zaterdag.”