Triathlon Utrecht in en rond recreatieplas Strijkviertel populair: ‘De combinatie in de sport is heel gaaf’

FC Utrecht-topscorer Douvikas koestert zijn ploeggeno­ten: ‘Zonder hen ben ik niets’

Mede dankzij zijn doelpunt tegen FC Emmen (3-2) van zondag, is Tasos Douvikas de eerste eredivisie-topscorer ooit namens FC Utrecht. Gedeeld met Xavi Simons weliswaar, maar toch: een held is hij in Galgenwaard. ,,Ik ben de mensen hier enorm dankbaar.”