Utrechter Luuk Gielen als Duitser naar WK waterpolo

Gielen, 2.05 meter lang en 100 kilo, heeft zich laten naturaliseren tot Duitser. Hij was international van Oranje, maar kwam na de mislukte kwalificatie voor de Spelen van Rio in 2016 in botsing met toenmalig bondscoach Robin van Galen en daardoor niet meer in aanmerking voor het Nederlands team. De oud-speler van UZSC en Partizan Belgrado nam daarna het besluit Duitser te worden. ,,Het is en blijft een gok, maar ik denk dat ik met Duitsland net iets meer kans heb om de Olympische Spelen te halen dan met Nederland'', gaf hij eerder aan op Waterpolo.nl.



Gielen heeft zich in Duitsland in de kijker gespeeld bij Spandau Berlin. Daar speelt hij inmiddels meer dan drie jaar. Daardoor kon hij een versnelde procedure om van nationaliteit te veranderen doorlopen. In de Duitse ploeg geniet Gielen de bijnaam 'Zwemmende Hollander'.