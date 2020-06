Utrechtse Mikki (16) speelt straks bij Manchester City: ‘Geweldig als Messi tegen mij scoort’

Mikki van Sas was acht jaar en moest kiezen. Als keeper kwam hij in Hercules F1, wilde hij voetballen dan werd het F2. Mikki vroeg zijn vader om advies, vertelt hij op het dakterras van zijn geboortehuis in de Utrechtse Vogelenbuurt. ,,Als voetballer was ik niet snel genoeg, als keeper kon ik verder komen. Bovendien gingen al mijn vriendjes naar de F1.”