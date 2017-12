UZSC zet met monsterscore op DONK grote stap naar volgende ronde

,,Tegen GZC DONK ging alles goed,’’ zei Schothans trots. ,,We speelden in de verdediging en in de aanval goed. We hebben hier lange tijd naar toe gewerkt en we stonden er op het juiste moment. Het was mooi om te zien dat die jonge meiden in zo’n belangrijke wedstrijd zo goed konden spelen.’’



UZSC speelde gisteravond met een jonge ploeg, maar dat belette de jonge vrouwen niet om met lef en flair te spelen. ,,We kwamen in een flow terecht,’’ vertelde Michael Tollenaar, de assistent-coach van UZSC. ,,We deden de juiste dingen op het juiste moment. We gaven weinig kansen weg in de verdediging en passten de bal heel zuiver rond in de aanval. We namen weinig onnodig risico’s en konden elkaar precies vonden. Het was heerlijk om dit soort belangrijke wedstrijden zo te spelen.’’