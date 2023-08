Vaderschap verandert alles voor Mike Havekotte: ‘Elke dag rij ik met plezier vanuit Oss naar huis’

Mike Havekotte heeft net de tweede training van de dag achter de rug bij TOP Oss als hij vlot in de auto springt richting Utrecht. In mei veranderde zijn leven dankzij de geboorte van Maevi en de kersverse vader wil het liefst zo dicht mogelijk bij zijn dochtertje zijn. ,,Alle clichés zijn waar, want dit is het mooiste dat me is overkomen. Maevi is nu het belangrijkste in mijn leven. Het is prachtig om thuis te komen. Ze begint me te herkennen en signalen af te geven. Elke dag rij ik met plezier vanuit Oss naar huis.”