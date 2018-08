Van Vleuten wint Veenendaal-Veenendaal

Beiden waren in het laatste kwart van de koers weggereden uit het peloton. Ze bouwden een voorsprong van ongeveer twee minuten op. Lorena Wiebes kwam als derde over de finish.



Van Vleuten zegevierde min of meer voor eigen publiek. ,,Dit is een thuiskoers voor mij. Ik kon eigenlijk op de fiets komen, want het is tien kilometer van mijn huis vandaan'', liet Van Vleuten voor de start bij Omroep Gelderland weten.



De 35-jarige Van Vleuten reed vandaag als kopvrouw van de nationale selectie, waarin onder anderen ook Lucinda Brand reed. Toppers als Anna van der Breggen, Chantal Blaak en Marianne Vos ontbraken.



Later vandaag is de mannenkoers. Dylan Groenewegen, de winnaar van 2015 en 2016, is de grote favoriet.