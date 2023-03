Veenendaalse kraker blijft onbeslist: ‘Of het spanning is of het sentiment van een derby? Zeg het maar’

Je kunt stellen dat het Veenendaalse voetbal iets weg heeft van één grote kruisbestuiving. Een overstapje naar hier, transfertje naar daar en later weer terug. Het levert juichen met een apart gevoel op, zoals bij die mooie gelijkmaker van VRC’er Jurrien van der Horst tegen de club waar hij vier seizoenen vertoefde. De Merino’s was al rap op voorsprong gekomen door een treffer van Quincy Arends, vorig seizoen uitkomend voor DOVO.