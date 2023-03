Veenendaalse snelkookpan ontsiert DOVO - GVVV: derby tijdelijk gestaakt, GVVV blijft koploper

Het grote rode doek, majestueus over de ballenvanger gedrapeerd, is niet alleen een eerbetoon aan hun club. Tussen alle geprinte jaartallen dat DOVO en GVVV elkaar het leven zuur maakten in, staan grote voormalige krantenkoppen die ‘de Rooien’ vandaag een boost moeten geven. Kan ook geen kwaad, want na de verloren heenwedstrijd in oktober heeft hun trots een knauw gekregen. Vandaag volgt revanche, weet menig DOVO-supporter stellig, en de kop ‘GVVV slachtoffer van suprematie DOVO: 7-0’ moet dat bevestigen.