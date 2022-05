Veenendaalse wielerkoers thuiswedstrijd voor Mareille Meijering: ‘Als de toppers uitrusten, sta ik voor de klas’

Veenendaal-Veenendaal is vrijdag de vierde wielerwedstrijd in de KNWU-topcompetitie voor vrouwen. Mareille Meijering (27) uit De Meern is de trotse nummer twee in het algemeen klassement. ,,Alleen maar meefietsen is op den duur niet leuk.”