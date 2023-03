Verlengstuk Kops mikt op fles Bacardi bij Geinoord: ‘Daniël was ervan overtuigd dat hij er tien ging maken’

‘Klote’, noemt Geinoord-trainer Gerrit Plomp de nederlaag tegen FC Breukelen, de nummer drie in de competitie. ,,Ik denk dat er maar één ploeg was die recht had op de overwinning en dat waren wij. Voor de rust kregen we twee, drie goede kansen en in de tweede helft gold hetzelfde, maar je moet ze er wel in schieten. Dat is een beetje de rode draad van dit seizoen.”