Verloren zoon Klaiber is niet de laatste versterking voor FC Utrecht, komst meer spelers is aanstaande

FC Utrecht - Ajax moest zondag nog beginnen, toen één prominente toeschouwer zich al verheugde op wat daarna komen zou. Zijn naam: Sean Klaiber, die met zijn gezin aanwezig was tijdens de wedstrijd en na afloop in gesprek zou gaan met de technische leiding van de club. Een bijzonder tafereel was het en alleszeggend over de ambities van de 28-jarige verdediger. Hij wilde slechts één ding: terugkeren in het nest waar hij zich jarenlang zo thuis had gevoeld.