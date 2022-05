Vijf keer rood bij DUNO-DHSC: nacompetitie dreigt voor hoofdklasser

Apathisch. Zo stond DHSC te kijken naar de uitkomst van de vrije trap van DUNO in de derde minuut van de blessuretijd. De bal stuiterde via de onderkant van het lat het veld in. Niemand lette op, behalve invaller Julian Jensen. Die kreeg nog alle tijd om een hoek uit te zoeken, koffie te bestellen en naar huis te bellen met de mededeling dat hij een enorme kans op de overwinning kreeg. En zo geschiedde.