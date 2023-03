Visser moet overgeven in slotkilometers, maar wint wel de IronMan in Nieuw-Zeeland

Silberbau­er eist dat FC Utrecht ontwaakt uit Spakenburg­se nachtmer­rie: ‘We moeten laten zien wie we zijn’

Michael Silberbauer, afgelopen dinsdag tegen Spakenburg afwezig vanwege griepverschijnselen, zit vrijdagavond weer op de FC Utrecht-bank. Winnen van Fortuna Sittard, de tegenstander, is volgens hem de remedie om de bekerdreun wat te verzachten. ,,We moeten laten zien dat we geleerd hebben van onze fouten.”