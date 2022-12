Voetbaltrainer Michel overleefde openhartoperatie: ‘Het is een medisch wonder dat ik nog leef’

Michel Blokker (58), voetbaltrainer van VVJ uit Utrecht, onderging in september een openhartoperatie. Zijn naasten kregen drie keer te horen dat ze er rekening mee moesten houden dat de Utrechter niet uit zijn coma zou ontwaken. ,,De dokters hebben gezegd dat het een medisch wonder is dat ik nog leef.”