Voetbalvereniging FC De Bilt 25 jaar, erevoorzitter Rens Kersten: ‘Fusie was mooiste moment in mijn leven’

Al ruim voor het afgesproken tijdstip zit Rens Kersten in de serre van het terras bij FC De Bilt te wachten op zijn bezoek. De woensdagploeg is bezig met de vaste onderhoudsklussen op sportpark Weltevreden. Kersten is onberispelijk gekleed in een pak met stropdas, zijn onafscheidelijke pijp ligt binnen handbereik. Op zijn revers draagt hij trots zijn koninklijke onderscheiding. De aanleiding voor het gesprek is niet zijn 60-jarig lidmaatschap van de sportfederatie De Bilt of zijn 38 jaar in de gemeentepolitiek, eerst als CDA’er, later voor D66, maar het 25-jarig bestaan van FC De Bilt.