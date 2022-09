Volleybalclub VIVES beleeft een jaar van uitersten: trainer plotseling overleden én alsnog promotie

De trainer van VIVES, in het verleden was Langendoen jarenlang trainer van Utrecht, zou afgelopen seizoen eigenlijk een sabbatical nemen. Na vier weken voorbereiding stapte hij noodgedwongen in na het overlijden van Gerard Koeman die op dat moment trainer was van VIVES. Koeman werd onwel tijdens een oefenwedstrijd van VIVES en overleed later in het ziekenhuis.